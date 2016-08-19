Санкт-Петербург, 19 августа, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Известный российский режиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко, баллотирующийся в новый состав российского парламента от КПРФ, внес не все сведения о доходах в свою декларацию в качестве претендента на депутатский мандат.

obozrevatel.com Владимир Бортко

Об этом стало известно из обнародованных Центризбиркомом выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Госдумы VII созыва, зарегистрированными в составе федерального списка КПРФ.

Как установила проверка, проведенная с помощью Федеральной налоговой службы, в 2015 году Владимир Бортко, помимо указанного кандидатом дохода, получил 35 005 рублей 32 копейки от Госфильмофонда России.

Эта организация хранит коллекции фильмов и других киноматериалов, ведет собирательскую, творческо-производственную, культурно-просветительскую, искусствоведческую, фильмографическую, методическую и информационную деятельность.

В своих сведениях о доходах в 2015 году Владимир Бортко указал депутатскую зарплату, пенсию и доход от банковских вкладов общей суммой 6 млн 786 тыс. 879,42 рублей.

Бортко баллотируется в Госдуму по одномандатному округу №216 в Санкт-Петербурге и возглавляет петербургский список КПРФ на думских выборах.

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