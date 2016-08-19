Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Российский борец Аниуар Гедуев пробился в финал олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг и гарантировал нашей сборной еще одну медаль, сообщает «Р-Спорт».

Олимпийские Игры — 2016

В финале наш борец встретится с иранцем Хасаном Ядзани, одолевшим в полуфинале борца из Казахстана Галымжана Усербаева.

В полуфинальном поединке Гедуев одержал победу над азербайджанским борцом Джабраилом Гасановым со счетом 5:4. В схватке ¼ финала российский борец взял верх над олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира, американцем Джорданом Барроузом со счетом 3:1. Отметим, что у Барроуза до схватки с российским борцом было 130 побед и два поражения за карьеру.

Аниуар Гедуев является бронзовым призером чемпионата мира 2015 года и двукратным чемпионом Европы. Олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро стал первым для 29-летнего спортсмена.