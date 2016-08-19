Севастополь, 19 августа, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Серпухов» нанесли ракетный удар «Калибрами» по объектам запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на территории Сирии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Минобороны.рф Пуск крылатых ракет «Калибр» по объектам «Джебхат ан-Нусра» в Сирии из акватории Средиземного моря

«Сегодня в 10.55 часов утра из района огневых позиций в восточной части Средиземного моря малыми ракетными кораблями Черноморского флота «Зеленый Дол» и «Серпухов» в ходе боевого маневрирования выполнено три пуска крылатых ракет морского базирования «Калибр» по целям террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на территории Сирии», — заявили в Минобороны.

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В ведомстве сообщили, что в результате ударов уничтожены командный пункт и база террористов в районе населенного пункта Дар-Тааза, а также завод по производству минометных боеприпасов и крупный склад вооружения в провинции Алеппо. «По данным объективного контроля результатов ударов запланированные цели уничтожены. Для обеспечения безопасности мирного населения коридор пролета ракет был спланирован над безлюдной местностью», — подчеркнули военные.

В подтверждение уничтожения целей Минобороны опубликовало у себя на сайте видео нанесения ракетных ударов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России опровергли обвинения западных СМИ в бомбёжке Алеппо 17 августа. По заявлению Минобороны, самолёты ВКС РФ, которые, как заявляет ряд западных СМИ, якобы нанесли 17 августа авиаудар по району Аль-Кватерджи (Алеппо, Сирия), никогда не бомбят цели, находящиеся в черте населённых пунктов.

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