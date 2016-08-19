Владикавказ, 19 августа, 2016, 20:14 — ИА Регнум. В Северной Осетии 100 сотрудников ООО «Кавказская тоннелестроительная компания» больше года не получают зарплату. Работодатель задолжал трудовому коллективу 40 млн рублей, сообщили 19 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном органе.

Н. Рябов. Рабочие

Оставшиеся с января 2015 года без зарплаты строители продают личные вещи, чтобы прокормить свои семьи. Люди, выполнившие добросовестно строительные работы деривационного тоннеля ОАО «Зарамагские ГЭС», не могут понять, по какой причине компания не выдает им заработанные деньги. К решению данной проблемы ранее подключились и активисты Северо-Осетинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, но и они не смогли решить проблему.

Отчаявшиеся рабочие обратились за помощью в правоохранительные органы республики, и вскоре было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Следователи выяснили, что при наличии у компании финансовой возможности не выплачивается заработная плата работникам предприятия, которая составляет более 40 млн рублей.

В настоящее время судом наложен арест на имущество ООО «Кавказская тоннелестроительная компания» для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий на сумму свыше 50 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Промышленного района города Владикавказа провела проверку в ООО «Садон» по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе своевременной выплате заработной платы. Было установлено, что на предприятии также имеются долги по зарплате, которая не выплачивалась с декабря 2015 по февраль 2016 года. В результате перед 60 работниками предприятия образовалась задолженность в размере 1 млн рублей.