Симферополь, 19 августа, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уделяет Крыму «особое внимание» и постоянно «держит руку на пульсе», считает глава Крыма Сергей Аксёнов. Об этом он написал на своей странице в Facebook после завершения заседания Совета безопасности, которое провёл на полуострове президент РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Программа визита свидетельствует о важных приоритетах государственной политики России. Прежде всего, это безопасность наших граждан. Она находится на высшем уровне», — написал Аксёнов.

Также он напомнил, что темой заседания Совбеза стало «обсуждение дополнительных мер, обеспечивающих безопасность крымского полуострова, крымчан и людей, приехавших на отдых».

«Основной причиной проведения заседания Владимир Владимирович Путин отметил известный инцидент, связанный с пресечением попытки проникновения на территорию Крыма подразделений украинской армии, — отметил глава Крыма Сергей Аксёнов. — Крым, как и все регионы нашей страны, находится под надежной защитой Государства Российского».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Владимир Путин прилетел в Крым для проведения Совета безопасности и посещения молодёжного форума «Таврида на Бокальской косе».