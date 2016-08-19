Москва, 19 августа, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Знаменитая российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сообщила о завершении спортивной карьеры на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Marco Paköeningrat Елена Исинбаева

19 августа на странице Елены Исинбаевой в социальной сети «ВКонтакте» был размещен видеоролик, запечатлевший ее прыжок в пустом зале в Волгограде перед вылетом в Рио-де-Жанейро. Видеоролик сопровождает запись: «Этот прыжок завершает мою карьеру спортсмена ‑ и открывает новый этап в моей жизни. Я не сдаюсь. Я иду дальше».

Елена Исинбаева является победителем и призером Олимпийских игр 2004, 2008 и 2012 годов. 34-летняя российская спортсменка завоевала три высших награды чемпионатов мира, четыре — чемпионатов мира в помещении, золотые награды чемпионата Европы и европейского первенства в помещении. Мировой рекорд Елены Исинбаевой в прыжках с шестом у женщин не превзойден до сих пор. 18 августа знаменитая российская спортменка была избрана в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета в числе четырех ее новых членов, получив при голосовании1365 голосов спортменов разных стран мира. Срок мандата Елены Исинбаевой на этом посту составит восемь лет.

Напомним, ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявку Елены Исинбаевой на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

По решению IAAF все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Такое решение было принято после обнародования доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские легкоатлеты были отстранены из-за того, что в России якобы действует «государственная допинговая программа».