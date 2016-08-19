Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Женская сборная России по водному поло победила команду Венгрии и завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает «Р-Спорт».

Олимпийские медали

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 12:12, так как российские спортсменки сумели сравнять счет на последних секундах игры. Победу наши девушки добыли в серии пенальти — 7:6. Стоит напомнить, что в последний раз российская женская сборная по ватерполо завоевывала медаль Олимпийских игр в 2000 году.

Матч за золотые медали в ватерполо между сборными Италии и США состоится 19 августа вечером.