Киев, 19 августа, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) отказала бывшему президенту этой страны Виктору Януковичу в очной ставке с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает украинские издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в ГПУ.

rusautomobile.ru Порошенко и Янукович

Сообщается, что ГПУ действительно несколько дней назад получила ходатайство от Януковича с просьбой провести очную ставку с президентом Порошенко. Сегодня ГПУ отказала в этом Януковичу.

При этом источник пояснил, что согласно Криминально-процессуальному кодексу Украины, для проведения очной ставки, необходимо иметь предварительные показания всех фигурантов дела, а Янукович таких показания не давал.

Уточняется, что ГПУ направила уже три запроса в Россию для допроса Януковича. Также направлено шесть запросов с просьбой об экстрадиции Януковича на Украину. Ответы на эти запросы не были получены, добавляет источник.

Напомним, адвокат Януковича Виталий Сердюк 16 августа сообщил, что он от имени Януковича направил запрос в Генпрокуратуру Украины с требованием провести очную ставку. Бывший президент Украины требовал, чтобы ему устроили очную ставку с действующим президентом Порошенко, бывшим премьер-министром Арсением Яценюков, секретарем Совета национальной безопасности Украины Александром Турчиновым, а также мэром Киева Виталием Кличко.

Стоит отметить, что все эти бывшие и действующие украинские должностные лица были вызваны на допрос в ГПУ в качестве свидетелей по делу о беспорядках на Майдане зимой 2014 года, которые привели к государственному перевороту на Украине.

Примечательно, что нынешний генеральный прокурор Украины, бывший уголовник Юрий Луценко заявил, что лично организует Януковичу очную ставку, если тот приедет на Украину. «У него будет и очная ставка, и справедливый суд, и даже справедливый приговор», — заявил генпрокурор Украины.