Лондон, 19 августа, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй до конца года не будет начинать официальные переговоры о выходе своей страны из состава Европейского союза, передаёт Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неизвестных чиновников сообщало, что Мэй согласна начать переговоры не позднее апреля.

«Мы не признаем этот брифинг», — отреагировал пресс-секретарь британского правительства на это сообщение.

«Позиция правительства не изменилась. Статья 50 (договора о ЕС — ИА REGNUM) не будет применяться до конца года», — добавил он.

Напомним, референдум по вопросу о членстве Великобритании в Европейском союзе состоялся 23 июня. По итогам голосования победу с результатом в 52% (17,41 млн человек) одержали сторонники выхода из ЕС.