Киев, 19 августа, 2016, 19:28 — ИА Регнум. В Донбассе ведение боевых действий зафиксировано на Луганском, Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях. Противоборствующие стороны применяют 122 и 152 мм артиллерию, РСЗО и танки. Данную информацию 19 августа подтверждают военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-центр штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области Украинские танки

По словам начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, за прошедшую неделю небоевые потери в рядах ВСУ составили 175 человек. «Потери зафиксированы во всех подразделениях ВСУ, находящихся вдоль линии прикосновения сторон. Только в 30 отдельной механизированной бригаде, 58 отдельной мотопехотной бригаде и 36 бригаде морской пехоты небоевые потери составили 98 человек. В этой связи командование 58 отдельной мотопехотной бригады привлекло к работе в своих подразделениях группу военных психологов во главе с заместителем командующего «АТО» по воспитательной работе, которая подтвердила низкий уровень морально-психологического состояния личного состава, находящегося на передовых позициях в районе Очеретино», — сказал Синенков.

Он сообщил, что за последнюю неделю количество ежедневных обстрелов со стороны ВСУ увеличилось до 3805 раз. «Противник применил тяжелое вооружение 3308 раз. Интенсивным обстрелам подвергались населенные пункты вдоль всей линии боевого соприкосновения. Зафиксировано применение противником запрещенного Минскими соглашениями РСЗО «Град». С позиций украинских артиллерийских подразделений было выпущено более 100 снарядов. В результате обстрелов ВСУ населенных пунктов республики погиб один военнослужащий НМ ДНР. За неделю огнем украинской артиллерии разрушено и повреждено 72 домостроения в населенных пунктах: Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск, Киевском, Кировском и Петровском районах города Донецка. В течение недели наблюдательные пункты российского представительства в СЦКК трижды были обстреляны с позиций ВСУ. Огонь велся из артиллерийских орудий калибра 122 мм», — напомнил Синенков.

Военный отметил, что разведка ДНР фиксирует факты перемещения техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения. «Выявлено нахождение на Горловском направлении — до взвода РСЗО «Град», до батареи 152-мм гаубиц «Акация», до двух батарей 122-мм гаубиц «Гвоздика», до двух танковых рот и до взвода 82-мм минометов. На Донецком направлении зафиксировано нахождение до взвода РСЗО «Град», до батареи 152-мм гаубиц «Акация», до двух батарей 122-мм гаубиц «Гвоздика», до батареи 122-мм гаубиц Д-30, до роты танков, до двух батареи 120-мм и 82-мм минометов, а также до роты грузинских наемников и инструкторов. На Мариупольском направлении выявлено до трех батарей РСЗО «Град», 152-мм САУ «Акация», 122-мм гаубиц «Гвоздика», до взвода танков, до взвода 120-мм минометов, а также до 400 человек личного состава батальона «Горынь» (ВСУ)», — рассказал Синенков.

Он также отметил, что на Донетчине подразделения ВСУ размещаются на территории детсадов, школ и больниц. «Подразделения ВСУ используют территории детских садов, школ, училищ и даже некоторых медицинских учреждений в качестве штабов и казарм. Так, в населенных пунктах Волноваха, Торецк (Дзержинск), Артемово, Славянск, Краматорск, Константиновка, Новотроицкое, Ивановка, Пески, Кряковка и Мариуполь не по назначению используется до 20% учебного фонда. В связи с чем имеется угроза срыва учебного процесса, который должен начаться 1 сентября, а также создает большие неудобства для местного населения», — подчеркнул Синенков.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что сегодня в ЛНР прошли учения, в которых было задействовано 100 единиц техники и более 500 военнослужащих. «Сегодня на полигоне Народной милиции проходит очередной этап учений. Это часть комплексной программы летнего периода обучения подразделений Народной милиции. В учении было задействовано свыше 500 человек личного состава и 100 единиц военной техники. На данном этапе отрабатываются вопросы выдвижения подразделений с оборонительных рубежей для ведения контрнаступательных действий», — сказал Марочко.

Он рассказал, что выдвижению танковых подразделений предшествовала артподготовка, в ходе которой задействовались орудия и минометы. Следом за танками к первому эшелону обороны условного противника вышли мотострелковые подразделения на БМП. За мотострелками в условный бой пошли вспомогательные подразделения, которые обеспечивают наращивание темпа наступления. «По итогам учения управление Народной милиции выдержало испытания и предъявляемые требования к устойчивости, непрерывности и скрытности, командиры подразделений принимали грамотные и обоснованные решения, а личный состав действовал оперативно и слаженно», — заверил Марочко.

По его словам, украинские военные готовят провокации с целью дискредитации Российской Федерации и последующего разжигания межнациональной розни.

«С целью разжигания межнационального конфликта и дискредитации РФ военнослужащие 74-го Центра психологических операций ВСУ проводят ряд мероприятий для убеждения мировой общественности в присутствии на стороне ВСУ добровольческих батальонов, состоящих из выходцев республик Северного Кавказа — то есть, граждан Российской Федерации. При этом для доведения данной информации для мировой общественности используется Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Так, на подконтрольной ВСУ территории на южном берегу Северский Донец в районе населенного пункта Лобачево перед приездом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был вывешен флаг республики Ингушетия. Такие лже-флаги, как правило, вывешиваются в районах, откуда осуществляются особо ожесточенные обстрелы наших территорий. Нельзя исключать, что в скором времени, с данных позиций будет осуществлён провокационный обстрел», — считает Марочко.

Напомним, ранее Марочко и замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин неоднократно заявляли о том, что на стороне ВСУ сражаются чеченские наемники в составе батальона имени Джохара Дудаева.

В свою очередь 19 августа спикер Администрации президента по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник сказал, что за прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий погибли двое украинских военных, восемь бойцов получили ранения. «За прошедшие сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли, еще 8 ранены. Эти безвозвратные потери ВСУ понесли вследствие обстрелов… с использованием тяжелого вооружения. Все случаи произошли на Донецком направлении», — сказал Мотузяник.

Полковник сообщил, что в Новозвановке, Калиново, Золотом и Станице Луганской (Луганщина, под контролем ВСУ) позиции украинских войск обстреливались с применением 120 мм минометов, 122 мм артиллерии, гранатометов и стрелкового оружия. «Вследствие вражеских обстрелов Станицы Луганской было повреждено здание местной школы», — уточнил Мотузяник.

По его словам, на Светлодарской дуге украинские бойцы пережили одну из наиболее яростных ночей. В частности, ВС ДНР с позиций в Калиновке и Горловке выпустили 136 артиллерийских снарядов по позициям ВСУ под Луганским и Семигорьем. «Также на этих участках активно применялись боевые машины пехоты, а у Троицкого зафиксирован вражеский обстрел из танка», — добавил Мотузяник.

При этом вблизи Авдеевки традиционно напряженно, там ВС ДНР применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие. «Одна из мин попала в часть Свято-Михайловского храма, расположенного в центральном районе города. Вследствие попадания — в храме были посечены колокола», — уточнил Мотузяник.

Он также проинформировал, что вблизи села Богдановка (Мариупольское направление) украинские военные отбили нападение ДРГ ДНР. Но наиболее горячо было в районе села Мирное, где украинские силовики попали под мощный артобстрел. В то же время пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Донецкой области информирует об обстреле жилых районов Марьинки. Так, в результате ночных обстрелов два дома по ул. Набережной и Каштановой загорелись, последний полностью разрушен.

Днем были повреждены крыши, стены и окна двух домов на улице Тельмана, здание школы №2, которая расположена в 1,5 км от линии разграничения, высыпались два окна. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа источник в военном ведомстве ДНР заявил, что позиции ВС ДНР в селе Новая Марьевка Тельмановского района подверглись обстрелу из РСЗО «Град» (выпущено 15 реактивных снарядов). «В 01:00 украинская сторона начала обстрел села Новая Марьевка с использованием РСЗО «Град», — добавил источник. Кроме того, в результате ведения боевых действий в Донецке и селе Стыла Старобешевского района (Донетчина, под контролем ДНР) под обстрел попали здание школы, несколько жилых домов и линии электропередачи.