Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2016, 19:27 — ИА Регнум. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро групповые выступления по синхронному плаванию завершились победой российских спортсменок, завоевавших золотые медали, сообщает «Р-Спорт».

Флаг России

В копилку олимпийской сборной России добавилась 13-я золотая медаль.

На данный момент Россия находится на четвертом месте по количеству золотых олимпийских наград. Первые три места занимают США, Великобритания и Китай.