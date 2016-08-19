Москва, 19 августа, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала Европейский союз в торговом споре против Российской Федерации. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба ВТО.

Свинина на гриле

Сообщается, что панель арбитров ВТО, которая разбирала законность российского запрета от 2014 года на импорт евросоюзной свинины, постановила, что данный запрет идет вразрез с Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО.

Эта история берет начало в январе 2014 года, когда Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) ввела запрет на ввоз живых свиней, а также свиноводческой продукции из всех стран Европейского союза. Причина запрета была в том, что в Евросоюзе началась чума свиней.

В апреле 2014 года Евросоюз запросил консультации с Россией по вопросу отмены этого запрета. В июне 2014 года Евросоюз потребовал от ВТО создать панель арбитров для разрешения спора.

В итоге панель арбитров поддержала Евросоюз по большинству пунктов жалобы. Арбитры постановили, что российский запрет на поставки свинины из всех стран Евросоюза противоречит международным стандартам Всемирной организации здравоохранения животных, а следовательно, не соответствует обязательству России «основывать свои санитарные или фитосанитарные меры на международных стандартах».

Также арбитры признали неправомерными отдельные российские запреты на поставки свинины из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Теперь у России есть 60 дней, чтобы обжаловать решение ВТО. Пока нет официального решения властей обжаловать решение панели арбитров.

Стоит отметить, что это уже второй иск в ВТО за неделю против России, когда арбитры встают на сторону российских оппонентов.