Санкт-Петербург, 19 августа, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ольга Галкина, баллотирующаяся от «Партии роста» в Госдуму и в новый состав городского парламента, не указала в своей декларации о доходах и имуществе имеющуюся в ее собственности квартиру и нежилые помещения в Москве.

assembly.spb.ru Ольга Галкина (справа)

Это следует из обнародованных Центризбиркомом фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Госдумы, зарегистрированными в составе федерального списка кандидатов «Партии роста».

Согласно данным Росреестра, помимо указанного кандидатом Галкиной имущества, в ее собственности находится квартира в Москве площадью 134 кв. метра, нежилое помещение в Москве площадью 26,9 кв. м, а также еще два помещения в столице: площадью в 106,8 и в 20,2 квадратных метра.

В своей декларации Ольга Галкина указала доход, полученный в качестве депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга в 2015 году в сумме 1 888 141,09 рублей. Она владеет половиной земельного участка в Ленобласти площадью 800 кв. м, долей в петербургской квартире площадью 72,2 кв. м, и автомобилем Opel Mokka 2014 года выпуска.

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Ольга Галкина родилась 1 апреля 1981 года в Ленинграде. В 2003 году окончила Институт управления и экономики, факультет социального управления. С 2002 по 2011 год работала в сфере туризма. В 2009 году избрана депутатом муниципального совета, заместителем главы муниципального образования «Округ Морской». В декабре 2011 года избрана депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко». Вскоре после выборов, вместе с рядом коллег по фракции, вышла из партии «Яблоко». В 2016 году вместе с группой независимых депутатов вошла в списки «Партии роста».