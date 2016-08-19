Рим, 19 августа, 2016, 19:19 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Уже не прочитаешь в ведущих итальянских изданиях о том, что Россия агрессор, а ее президент — кровожадный диктатор. Все чаще журналисты высказываются о Владимире Путине как о дальновидном политике, умелом руководителе и проницательном стратеге. Добавим сюда убытки от санкций и постоянные жалобы предпринимателей, и вот — одно из главных экономических изданий страны Il Sole 24 Ore публикует статью Уго Трамбалли «Партнер для всех: глобальная игра Путина», в которой сравнивает внешнюю политику США и России, положительно оценивая только вторую. О прочтении чего-то подобного в 2014 году и речи быть не могло.

Статья начинается с высказывания бывшего министра обороны США Боба Гейтса: «Любой будущий министр обороны, который бы посоветовал президенту направить большой контингент сухопутных сил в Азию, на Ближний Восток или в Африку, пусть лучше сначала проверит свою голову». По мнению Уго Трамбалли, в настоящее время это фраза Гейтса рассматривается как императив, нежели как совет не только для американцев, но для всех, для русских тоже, «которые теперь стали главными действующими лицами на сцене Ближнего Востока».

«Столь ли важно, что русские использовали иранские базы, чтобы бомбить Сирию? Это, конечно, сигнал для Соединенных Штатов и альянса суннитов против Башара Асада. Но стратегически, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, это не имеет никакого значения, — уверен автор. — Потому что если бы это было не так, то Россия могла бы совершить непростительное по близорукости действие с той же ошибкой, уже сделанной американцами: дать засосать себя в наиболее трудноразрешимый из регионов, в конечном итоге завязнуть в болотах многовекового конфликта между шиитами и суннитами, арабами и персами, режимами банкротства и кровавых боевиков».

Трамбалли отмечает, что Владимир Путин показал явные признаки величия, и он доказал «на протяжении длительного времени, что его никак нельзя назвать лидером, который не видит горизонта. Он вернулся, чтобы стать главным героем в стратегически важном регионе для России, близ ее непосредственных географических границ. Но он никогда не даст втянуть себя полностью, как американцы, выступая на стороне только одного фронта, противоположного другому. Тем более теперь, когда заявления и поступки Барака Обамы освобождают Америку от обязательств в регионе: решения президента США открыли важные пространства для Путина, но занять место Америки — другое дело».

«Если в качестве напоминания недостаточно гигантского американского вторжения в Ирак, его провала и последствий, то скажем, что все командиры российских вооруженных сил воевали в Афганистане, когда они были молодыми офицерами и солдатами, 25 лет назад, — продолжает журналист. — Эта память не только в умах, но и в планах. Вот почему использование иранских баз не имеет значения: это только часть тонкой игры вокруг Сирии, чье будущее в настоящее время никому не известно».

По словам автора, Россия и Иран имеют общие интересы, но их повестки в регионе не идентичны, начиная со сближения с суннитской Турцией, продолжая с ядерным оружием Ирана, против которого выступает даже Москва, заканчивая Израилем, если уж не союзником, то стратегическим партнером России.

По мнению автора, мудрость президента России как раз и состоит в том, что он ведет диалог со всеми: Путин проиграет, если он решит присоединиться к постоянной позиции шиитского фронта и разрешить России участвовать в регионе в имперской игре с нулевым счетом против Соединенных Штатов. У Путина есть дипломатическое преимущество — быть партнером всех, даже некоторых врагов на сирийском поле боя. В регионе США установили целый ряд табу, противоположность мудрой внешней политике: не иметь дело с Ираном, потому что они являются союзниками Саудовской Аравии; хотят голову Башара Асада, чтобы не обострять ситуацию на фронте стран Персидского залива. Государственный секретарь США потеряет свое место, если вступит в диалог с «Хезболлой» или Хамасом: русские же это делают, и Нетаньяху даже не думает возражать.

Новые отношения с Турцией, военное сотрудничество с Ираном, оружие для Саудовской Аравии. Даже не такая гарантированная поддержка Башара Асада не помешает России иметь дело с Соединенными Штатами и решить вместе будущее диктатора и режима в Дамаске. Невозможно себе представить, чтобы американцы могли бы вытеснить Россию с Ближнего Востока, учитывая, что некоторые в Вашингтоне хотели бы это сделать. «Путин проделал колоссальную работу, и только он может ее разрушить», — резюмируется в статье.