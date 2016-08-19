Берлин, 19 августа, 2016, 19:19 — ИА Регнум. После терактов в Вюрцбурге и Ансбахе немецкие политики внесли множество предложений с целью повышения мер безопасности в Германии. Большинство граждан страны одобряют готовящиеся изменения, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рисунки на асфальте

Особенно широкой поддержкой пользуется идея министра внутренних дел Томаса де Мезьера о возможности ускоренной депортации. Согласно опросу центра общественного мнения YouGov, 85% респондентов согласны с предложениями главы МВД Германии.

За увеличение численности полиции и спецслужб также высказалось подавляющее большинство опрошенных — 82%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о серии нападений в южной Германии. В ночь с 24 на 25 июля в ресторане Eugens Weinstube немецкого города Ансбах прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, ещё 15 ранены. 27-летний сириец взорвал рюкзак, наполненный взрывчаткой и осколками после того, как ему запретили посетить переполненный музыкальный фестиваль в баварском городе. Годом ранее ему власти Германии отказали в предоставлении убежища.

В другом нападении 22 июля немец иранского происхождения насмерть расстрелял 10 прохожих на территории Олимпийского торгового центра в городе Мюнхен. Третий акт насилия имел место 19 июля в Вюрцбурге: 17-летний выходец из Афганистана с топором напал на пассажиров поезда. В результате ЧП по меньшей мере 15 человек получили ранения, а атаковавший был ликвидирован немецкой полицией.