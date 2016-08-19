Челябинск, 19 августа, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Законодательное собрание Челябинской области поддерживает установление законодательной ответственности родителей за детей, находящихся в местах, где существует угроза их здоровью, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президиум Заксобрания поддержал законодательную инициативу Московской областной думы по установлению в Кодексе РФ об административных правонарушениях ответственности для родителей, которые допускают нахождение несовершеннолетних в местах, где может быть причинен вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому и нравственному развитию, а также в общественных местах, где в ночное время не допускается нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних.

В 2009—2011 годах все субъекты РФ приняли законы, вводящие административную ответственность родителей и других лиц за несоблюдение установленных требований к обеспечению мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда. В Челябинской области такая ответственность предусматривалась в статье 14 закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области».

Однако Верховный суд РФ в своих определениях в 2011, 2013 и 2014 годах признал недействующими положения законодательства субъектов РФ об установлении административной ответственности родителей, указав при этом, что она уже предусмотрена статьей 5.35 КоАП РФ. В связи с этим, а также с учетом судебной практики, региональные законы были признаны утратившими силу.

В пресс-службе регионального ЗСО сообщили, что поводом для поддержки нововведений в отношении родителей в том числе послужила сложность привлечения родителей к административной ответственности за пребывание детей в ночное время в местах, где их нахождение не разрешается. Сообщается, что территориальные органы внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних испытывают трудности в привлечении родителей к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП.

Инициатива региональных челябинских законодателей вызвала недоумение у представителей общественных организаций. Ситуацию с навешиванием новых требований на родителей прокомментировала член комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты РФ Людмила Виноградова.

«Верховный суд РФ правильно поступил, признав недействующими нормы ранее действовавшего закона. Сейчас придумываются новые, чтобы обложить родителей со всех сторон запретами и наказаниями. Дело в том, что в каждом составе правонарушения должна присутствовать субъективная сторона правонарушения — это умысел родителя в данном случае, его вина. В чём будет заключаться вина родителя в данном случае? Преступное бездействие? Возможно, если родитель может предположить, что его недосмотр может позволить ребёнку попасть в то самое опасное место. Но как это на практике доказать? Например, ребёнок отпрашивается на полчаса посидеть с друзьями во дворе, поговорить. А в это время они толпой уходят в ночной клуб или в какой-то притон. В чём вина родителя? Он должен портить отношения с ребёнком, запрещать ему общение с друзьями? Что он должен делать в такой ситуации? Кроме того, слишком широкое толкование опасных мест. Это какие такие места? У нас и тротуар опасное место, поскольку есть множество безголовых водителей, которые в нарушение ПДД заезжают на тротуары и газоны вместо проезжей части. Тут тоже родитель будет отвечать? То есть не дорожно-патрульная служба, не водитель, а родитель? Моразм какой-то. Считаю, что такой закон не имеет перспективы в связи с его правовой неопределённостью», — считает Людмила Виноградова.

Напомним, в состав президиума Законодательного собрания входят председатель парламента, его заместители, а также председатели комитетов и руководители депутатских объединений (фракций), зарегистрированных в заксобрании. Таким образом, в состав президиума ЗСО Челябинской области входят: председатель — Владимир Мякуш; заместители — Юрий Карликанов, Анатолий Брагин, Александр Журавлёв, Константин Захаров, Семен Мительман, Константин Струков; главы комитетов — Павел Шиляев, Владимир Ушаков, Марина Поддубная, Михаил Видгоф, Александр Берестов; руководители фракций — Игорь Егоров (КПРФ), Алексей Беседин (ЛДПР), Илья Бархатов («Справедливая Россия»).