Йошкар-Ола, 19 августа, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Управление МВД по Марий Эл ищет владельцев сетчатого питона, обнаруженного местными жителями в Йошкар-Оле, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Информация об интересной находке поступила в полицию минувшей ночью.

12.мвд.рф Сетчатый питон

Прибыв на место происшествия, сотрудники экипажа отдельного батальона ППСП увидели сетчатого питона длиной полтора-два метра, рядом с которым сидела кошка. Группа местных жителей корректировала передвижения рептилии, не давая ей скрыться.

Полицейские достали пластиковый пакет, раскрыли его, положили рядом с питоном и осторожно, подстегивая палкой, направили питона в пакет. В отделении полиции пресмыкающееся переместили в большую коробку.

Владелец питона до настоящего времени не объявился. «Сейчас рептилия находится в Медведевском зоопарке», — пояснили в пресс-службе.