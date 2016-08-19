Челябинск, 19 августа, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Преподаватели челябинских вузов к отставке Дмитрия Ливанова с поста министра образования и науки РФ отнеслись равнодушно. Они уверены: смена персоналий сама по себе образовательный процесс не исправит, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Об отставке министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова высказались преподаватели Челябинских вузов. До кого-то эта новость уже «долетела», а кто-то услышал вместе с просьбой прокомментировать событие.

Профессор Челябинского педагогического университета Сергей Молчанов считает, что замена одной фигуры на другую малоэффективна. «Вот если бы были изменены тенденции в образовании, например, отменены ФГОСы, и сделаны другие позитивные изменения, то можно было бы говорить о положительной тенденции. А замены чиновников нам хорошо знакомы. Сначала был Филиппов, затем Фурсенко, потом Ливанов, однако на системе образования это положительно не сказалось. Чиновника нужно просто оценивать: если он приносит пользу на своем посту, то оставлять, если приносит вред, то выгонять», — сообщил Сергей Молчанов.

Кандидату физико-математических наук Борису Маркову уже была известна замена Дмитрия Ливанова на Ольгу Васильеву. Но, как считает преподаватель, пользы от этого также никакой не предвидится.

«Смена министра образования, по-видимому, чисто предвыборный ход: Ливанов вызывает всеобщее раздражение. Но дело совершенно не в Ливанове, ибо ту политику, которую он проводил, начал не он — видимо, не он будет и заканчивать. Вернее сказать, вряд ли на нём политика разрушения образования закончится. Если бы такую политику хотели прекратить, то заставили бы Ливанова исправлять всё то, что он натворил, хотя вряд ли он справился бы. Что до новой персоны, Ольги Васильевой, то официальная информация о её личности не вызывает абсолютно никаких восторгов — это некая «околоцерковная» дама, что у большинства учителей и учёных само по себе никаких симпатий не вызывает, ибо наука атеистична, а образование построено на науке. Её специальность, музыка, — весьма специфична, что тоже отнюдь не радует. Словом, министром назначен человек, весьма и весьма далёкий от образования и науки», — заявил Борис Марков.

Напомним, сегодня, 19 августа, президент России Владимир Путин по предложению премьер-министра Дмитрия Медведева назначил Ольгу Васильеву министром образования и науки, которая сменит на этом посту Ливанова.

Дмитрий Ливанов назначен спецпредставителем президента России по торгово-экономическим связям с Украиной.