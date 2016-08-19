Мадрид, 19 августа, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Госдепартамент США сильно встревожен решением Кремля объявить нежелательными два НКО с иностранным финансированием, работающие на территории России, сообщает испанская La Vanguardia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маккейн

Вполне возможно, что на очередной «бан» для НКО пресса не обратила бы пристального внимания, если бы одной из двух «подавляемых организаций» не командовал сенатор-республиканец Джон Маккейн, известный своей неустанной критикой в адрес Кремля.

«Международный республиканский институт (IRI) и Инвестиционный фонд для развития средств массовой информации (MDIF) существуют для того, чтобы способствовать открытости и свободе прессы, а также поддержания режима прозрачности правительств во всем мире, подчеркивает в своем заявлении относительно акции российского руководства представитель Госдепа Джон Кирби. Однако, по мнению американского чиновника, действия Москвы направлены не на поддержку этих усилий, а напротив, на подавление их», — сообщает издание.

«Генеральная прокуратура России считает же, что активность двух названных выше организаций угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ, и потому обратилась в Минюст с предложением о запрете IRI и MDIF. Соединенные Штаты же в ответ призвали Россию отменить ограничения на важную работу, проводимую общественными организациями граждан, — свидетельствует La Vanguardia. — По мнению США, русский народ заслуживает прозрачного и ответственного правительства, способного обеспечить равенство граждан перед законом и возможность пользоваться своими правами, не опасаясь репрессий за это».

Газета обращает внимание на то, что «в последние годы Кремль ужесточил условия существования НКО с иностранным финансированием, называя их иностранными агентами. Директор IRI сенатор Маккейн уже оценил действия Владимира Путина, направленные на закрытие «Международного республиканского института», сравнив российского президента с покойным ливийским лидером Муамаром Каддафи. В свою очередь глава России отметил, что американский сенатор «потерял голову и способность нормально соображать, еще участвуя во вьетнамской войне». Путин сказал, что ничего удивительного в этом нет — любой бы потерял голову, когда его на пять лет бросят не в обычную тюрьму, а просто в яму».