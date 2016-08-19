Хельсинки, 19 августа, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Приглашая западные страны и НАТО обсудить безопасность на Балтике, Россия стремится усилить свои позиции, считает бывший премьер-министр Финляндии, руководитель организации по развитию торговли с Россией Business Team for Russia Эско Ахо. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает национальный вещатель Yle.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Финляндии Саули Ниинистё

Как отмечает издание, по некоторым оценкам, российский президент Владимир Путин перехватил инициативу финского лидера Саули Ниинистё для продвижения собственных интересов. «Скорее всего, речь идет о том, на кого хотят повесить проблему. То есть, кто виноват, что полеты осуществляются без транспондеров. Естественно, каждый хочет себя представить в выгодном свете», — отмечает Ахо. По его мнению, такие вопросы надо обсуждать на форумах с участием многих сторон.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил вопрос об авиационной безопасности и использовании военными самолетами опознавательного оборудования во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале июля в Култаранта. Крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat подвергла президента критике, написав в своей редакционной статье о том, что инициатива Ниинистё «вызвала недоумение» среди западных партнеров Финляндии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Минобороны заявили, что намерены в сентябре в Москве провести встречу с экспертами стран НАТО, Швеции и Финляндии. Российские военные специалисты тщательно изучили итоги Варшавского саммита НАТО и заседания Совета «Россия — — НАТО». Теперь Москва предлагает партнерам обсудить, как именно реализовывать инициативу президента Финляндии Саули Ниинисте — совершать полеты боевой авиации над Балтийским морем только с включенными транспондерами.