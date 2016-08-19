«Россия стремится усилить свои позиции на Балтике»
Хельсинки, 19 августа, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Приглашая западные страны и НАТО обсудить безопасность на Балтике, Россия стремится усилить свои позиции, считает бывший премьер-министр Финляндии, руководитель организации по развитию торговли с Россией Business Team for Russia Эско Ахо. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает национальный вещатель Yle.
Как отмечает издание, по некоторым оценкам, российский президент Владимир Путин перехватил инициативу финского лидера Саули Ниинистё для продвижения собственных интересов. «Скорее всего, речь идет о том, на кого хотят повесить проблему. То есть, кто виноват, что полеты осуществляются без транспондеров. Естественно, каждый хочет себя представить в выгодном свете», — отмечает Ахо. По его мнению, такие вопросы надо обсуждать на форумах с участием многих сторон.
Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил вопрос об авиационной безопасности и использовании военными самолетами опознавательного оборудования во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале июля в Култаранта. Крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat подвергла президента критике, написав в своей редакционной статье о том, что инициатива Ниинистё «вызвала недоумение» среди западных партнеров Финляндии.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Минобороны заявили, что намерены в сентябре в Москве провести встречу с экспертами стран НАТО, Швеции и Финляндии. Российские военные специалисты тщательно изучили итоги Варшавского саммита НАТО и заседания Совета «Россия — — НАТО». Теперь Москва предлагает партнерам обсудить, как именно реализовывать инициативу президента Финляндии Саули Ниинисте — совершать полеты боевой авиации над Балтийским морем только с включенными транспондерами.