Осло, 19 августа, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Именно газ является тем топливом, благодаря которому Европа сможет исполнить взятые на себя климатические обязательства. Об этом говорится в отчете консалтинговой группы Thema, подготовленном для Норвежской ассоциации нефти и газа, сообщает специализированное издание Natural Gas World.

gassco.no Газоперерабатывающий завод норвежской компании Gassco

«Без норвежского газа Европа не сможет достичь целей, поставленных в Париже», — утверждают в ассоциации. Согласно отчету, европейскими странами были сделаны значительные инвестиции в газовую инфраструктуру, и Европейская комиссия ожидает, что газ и газовые электростанции будут играть важную роль в энергетическом секторе Европы в обозримом будущем. Конкурентные позиции газа по сравнению с углем укрепляются на фоне ужесточения политики в отношении климата, отмечается в документе.

На долю Норвегии приходится более 20% в общей структуре газовых поставок на европейский рынок, отмечает министр Норвегии по делам Европейской экономической зоны и Европейского союза Элизабет Аспакер. При этом, по ее словам, в большинстве стран Европы по-прежнему выгоднее использовать уголь, нежели газ. «Поэтому мы должны поддерживать тесный политический диалог с ЕС для достижения общих энергетических и климатических целей», — подчеркивает Аспакер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходы Норвегии от добычи газа по итогам первой половины 2016 года составили 31,8 млрд крон, это на 10,2 млрд меньше, чем годом ранее. Экспорт голубого топлива, напротив, увеличился — на 1,2 млрд кубических метров.

Напомним, Россия по-прежнему остается главным поставщиком газа в Европу (159,4 млрд кубометров в 2015 году). На втором месте находится Норвегия. По итогам прошлого года впервые в истории королевства экспорт газа превысил продажи нефти за рубеж. Страна поставила на европейский рынок порядка 108 млрд кубометров газа, тогда как средняя потребность Европы составляет 380−450 млрд кубометров в год.

Отметим также, в январе — феврале Осло вел переговоры с Брюсселем с целью подтвердить заинтересованность ЕС в норвежском газе. «Европейскому союзу нужен норвежский газ. Мы обладаем значительными газовыми ресурсами, и Норвегия останется надежным поставщиком топлива в Европу в долгосрочной перспективе», — отмечал ранее министр нефти и энергетики королевства. Четкая позиция ЕС, предполагали власти королевства, позволила бы быстрее привлечь инвестиции и начать расширять необходимую для экспорта инфраструктуру.