Мадрид, 19 августа, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Одно из ведущих испанских изданий АВС обращает внимание на высказанное сегодня, 19 августа, канцлером ФРГ Ангелой Меркель неудовольствие «демонстрацией Россией своего нежелания выполнять Минские договоренности».

torange.biz Санкции против России

«По мнению Меркель, Европа должна реагировать на нарушение основных принципов нормализации ситуации на Украине, заложенных на встрече нормандской четверки в Минске. Госпожа канцлер подчеркивает, что она и президент Франции Франсуа Олланд «прилагают все силы», чтобы убедить Украину и Россию выполнить Минское соглашение о прекращении огня, несмотря на все трудности процесса. Именно это и является мерилом для определения будущего санкций, считает германский руководитель, отмечая, что «пока нет никаких оснований для отмены эмбарго, наложенного Евросоюзом на Россию».

Газета напоминает, что в июне 2016 года страны ЕС договорились продлить антироссийские санкции в энергетической, финансовой и оборонной сферах, до конца января 2017 года, подчеркивая при этом, что в самой Германии нет единодушия в этом вопросе.

«Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и другие известные политики социал-демократы, партия которых составляет вместе с ХДС Меркель правящую коалицию, придерживаются более примирительного тона в своих высказываниях, заявляя, что ЕС должен постепенно отменять санкции против России, «если будет заметен прогресс в мирном процессе на Украине».

Как и большинство западных газет АВС в своих публикациях предпочитает не замечать неоднократных напоминаний Кремля о том, что Россия не является стороной конфликта на Украине.