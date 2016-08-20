Москва, 20 августа, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Руководитель правозащитного центра «Иван Чай» Элина Жгутова, объясняет юридический механизм, манипулируя которым органы КДН и опеки используются, чтобы отнимать детей из родных семей.

Рембрандт. Святое семейство и ангелы (фрагмент). 1645

Не снимая ответственности с конкретных исполнителей, а именно сотрудников опеки или КДН, все же стоит обратить внимание на то, что буквально у нас с вами на глазах создается карательная система, переворачивающая с ног на голову представления о том, для чего же собственно существуют органы соцзащиты.

Удивительно, но факт, с одной стороны любые порой самые вопиющие действия органов опеки направленные на изъятие детей благодаря статье 286 не наказываются никак. А с другой стороны, любое происшествие в поднадзорных семьях, оставшееся без внимания тех же сотрудников опеки, карается статьей 293 за халатность. Это позволяет утверждать, что органы соцзащиты целенаправленно «науськивают» на вторжение в семью и изъятие из нее детей.

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