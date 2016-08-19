Копенгаген, 19 августа, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Делегация Дании и ее автономии Гренландии в Нью-Йорке представила комиссии ООН свою заявку на расширение границ континентального шельфа. Об этом сегодня, 19 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Дании.

NASA Goddard Space Flight Center Арктика

Документ королевства состоит из трех частей. Согласно ему, Дания и Гренландия претендуют на территории за пределом 200-мильной зоны к югу, северо-востоку и северу от Гренландии.

«Хорошо, что после долгого процесса сбора, обработки и подготовки данных по этим трем территориям у нас есть возможность представить комиссии то, на что мы претендуем. Теперь мы рассчитываем на конструктивное урегулирование и встречи с комиссией, а также переговоры с прибрежными государствами по поводу спорных участков», — прокомментировал министр промышленности, труда, торговли и иностранных дел Гренландии Виттус Куйаукитсок. По его мнению, весь проект «Арктический шельф» — это хороший пример сотрудничества как внутри самого Датского королевства, так и за его пределами — взаимодействия с арктическими странами.

Министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен отметил, что представление в ООН заявки на расширение границ континентального шельфа — это важный сигнал о том, что Дания поддерживает установленные правила морской делимитации на основе научных данных и международного права. «Это важно, чтобы продолжать мирное и конструктивное сотрудничество в Арктике», — добавил Йенсен.

Напомним, на рассмотрение комиссии Дания подавала части своей нынешней заявки трижды: в 2012-м, 2013-м и 2014 году. Согласно последнему из этих представлений, королевство претендовало на 895 тысяч квадратных километров акватории, которая покрывает полностью хребет Ломоносова, который, в свою очередь, Россия считает подводным продолжением своей территории.

Кроме этого, оспариваемое Данией пространство к югу от Гренландии частично совпадает с тем, на которое претендует Исландия (в версии заявки 2009 года), а также Канада (2013 год). На северо-востоке территориальные интересы Дании сталкиваются с норвежскими (согласно заявке от 2006 года). Комиссия ООН оценивает геологическую природу шельфа того или иного государства. Предполагается, что определять принадлежность спорных участков шельфа страны будут в двустороннем порядке дипломатическим путем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этой неделе в Нью-Йорке свою заявку на установление границ континентального шельфа презентовала и Россия. Как отметили в Минприроды, данные, собранные при подготовке заявки, подтвердили: хребет Ломоносова, поднятие Менделеева-Альфа, Чукотское плато — все это продолжение континентальной платформы. По оценкам главы российской делегации министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, рассмотрение российских претензий и весь диалог с комиссией ООН может занять около трех лет.