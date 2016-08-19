Москва, 19 августа, 2016, 18:15 — ИА Регнум. В Москве снова ливень. На нескольких улицах парализовано движение. Как сообщила пресс-служба Мосводостока, 19 августа после 16:00 в ведомство поступило 23 заявки на скопение воды в городе. На данный момент на дежурстве более 300 бригад спецслужб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник МЧС на месте разлива реки Яуза

Ранее сообщала пресс-служба МЧС столицы, сильный дождь с грозой продлится до 21:00. «Из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта, повышение травматизма населения», — отметили в ведомстве.

Напомним, в июле и августе 2016 года в столице неоднократо были штормовые ливни. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе насчитывается более 100 мест, которые затапливаются во время сильных дождей.