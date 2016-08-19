Симферополь, 19 августа, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Двое детей пострадали на детских площадках из-за халатности чиновников, должным образом не смотревших за состоянием детских горок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Детская площадка

В Следкоме расследуют уголовное дело против заместителя главы администрации одного из сельских поселений Красногвардейского района, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ («Неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан»).

«Подозреваемая в период с марта по июнь 2016 года не осуществляла надлежащий контроль за состоянием расположенных на территории поселения детских горок, их целостностью и безопасностью использования, — рассказали в Следственном комитете Красногвардейского района Крыма. — После повреждения указанных горок, в результате которых их дальнейшая эксплуатация представляла опасность для жизни и здоровья лиц, их использующих, не предприняла меры к прекращению их эксплуатации, хотя совершение описанных действий входило в ее должностные обязанности. В результате халатности должностного лица при эксплуатации детских горок два малолетних ребенка получили повреждения пальцев кисти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму за халатность уголовное дело возбудили в отношении бывшего начальника управления капитального строительства Симферополя за то, что он подписал акты о выполненных работ подрядчику, отремонтировавшему две городские школы и завысившему стоимость выполненных работ на 2,7 млн рублей.

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