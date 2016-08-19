Йошкар-Ола, 19 августа, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Кандидаты в депутаты Государственной думы по Марийскому одномандатному округу №22 намерены потратить в ходе избирательной кампании 11,94 млн рублей. Из этих средств 11 млн рублей приходятся на кандидатов от «Единой России» и КПРФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центризбиркома Марий Эл.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

По информации ЦИК республики, лидером по объему поступлений на избирательный счет является кандидат от «Единой России» действующий депутат Госдумы Лариса Яковлева. По состоянию на 15 августа, сумма средств ее фонда составляет 6,5 млн рублей, из которых 1,519 млн рублей уже потрачено. Выпуск и распространение печатных материалов обошелся Яковлевой в 1,248 млн рублей.

На втором месте — депутат Государственного собрания Марий Эл Сергей Казанков, объем избирательного фонда которого составил 4,5 млн рублей. При этом основная часть средств — 3 млн рублей — поступила от СПК «Звениговский» и ООО Мясокомбинат «Звениговский». До настоящего времени на выпуск и распространение печатных материалов Казанков потратил 287 тыс. рублей, 570,2 тыс. рублей ушло на оплату других работ или услуг по договорам. 2 млн рублей возвращены юридическому лицу, которое в платежном поручении не указало «предусмотренные законом сведения». Всего до 15 августа Казанков потратил 2,075 млн рублей.

Избирательные счета остальных кандидатов значительно скромнее. Так, самовыдвиженец Григорий Петров-Чоткар планировал израсходовать 505 тыс. рублей, из которых 504,7 тыс. рублей уже потрачено. В настоящее время фермер из Новоторьяльского района снялся с выборов, успев выпустить и распространить печатных материалов на 234,2 тыс. рублей.

Объем средств избирательного фонда кандидата от ЛДПР Альберта Федорова составил 300 тыс. рублей, из которых до сегодняшнего дня не потрачено ни рубля. Сумма средств на избирательную кампанию, которой располагает самовыдвиженец Олег Казаков, составляет 74 тыс. рублей, 68,5 тыс. рублей из них пожертвовало частное лицо. Казаков израсходовал 63,6 тыс. рублей.

Наталья Глущенко — глава регионального отделения «Справедливой России» — намерена потратить 37 тыс. рублей, основная часть в размере 36,1 тыс. рублей уже израсходована. Фонд самовыдвиженца Юрия Шмелева пополнен на 30,1 тыс. рублей, которые потрачены в полном объеме. Объем средств фонда представителя «Гражданской платформы» Андрея Смышляева составил 18,1 тыс. рублей, израсходовано 18 тыс. рублей.

Объем средств на избирательных счетах Романа Золотухина от партии «Родина», Юрия Зонова от Российской экологической партии «Зеленые», Екатерины Улановой от партии «Яблоко» и Дениса Шпарбера от «Коммунистов России» составляет ноль рублей.

В избирательные фонды региональных отделений партий, по состоянию на 15 августа, поступило 1,19 млн рублей. Лидером по объему средств является «Справедливая Россия» — 590 тыс. рублей, которые полностью сформированы из пожертвований. 350 тыс. рублей получено от ООО «Трансоптимасервис», 240 тыс. рублей пожертвовали шесть физических лиц. Партия потратила уже 400,8 тыс. рублей. Избирательный фонд регионального отделения «Единой России» пополнен на 400 тыс. рублей, из которых 316 тыс. рублей израсходовано. На выпуск и распространение печатных материалов единороссы потратили 275,6 тыс. рублей. Объем средств избирательного фонда КПРФ составил 200 тыс. рублей.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы VII созыва состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года.