Тбилиси, 19 августа, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будет баллотироваться в парламент Грузии. 19 августа Единое национальное движение официально представило Сандру Руловс кандидатом в мажоритарные депутаты по Зугдидскому избирательному округу.

Чета Саакашвили с четой Обама

Церемония представления и встречи с избирателями символически прошла в поселке Корцхели, где в мае этого года произошла драка между лицами, представившими себя сторонниками правящей коалиции «Грузинская мечта», и лидерами ЕНД — Никой Мелия и Гигой Бокерия.

Представляя Сандру Руловс, лидер меньшинства нынешнего парламента Давид Бакрадзе заявил, что не случайно его партия выбрала именно Корцхели, так как считает это место началом победы и ожидает, что предвыборная кампания также увенчается убедительной победой Единого национального движения на выборах.

Сандра Руловс обратилась к избирателям на грузинском языке и вместе с обещаниями сделать все для развития страны сообщила, что ее муж сожалеет о многом и что в случае возвращения не допустит повторения того плохого, что случилось ранее.

«Поверьте, меня бы здесь сегодня не было, если бы я не была уверена, что насилие больше не повторится», — заявила Руловс, чем заслужила бурные аплодисменты своих сторонников.

Как известно, парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.