Киев, 19 августа, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) потребовал от российской госкорпорации «Газпром» и её западных партнеров по строительству газопровода «Северный поток — 2» согласовать этот проект с украинским ведомством. Соответствующее заявление размещено сегодня, 19 августа, на официальном сайте АМКУ.

gazprom.ru Сварка газопровода «Северный поток»

Украинские антимонопольный комитет считает, что участники проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» должны воздержаться от всех действий, которые могут повлечь за собой ограничение конкуренции на Украине.

АМКУ указывает, что в случае, если согласованные действия приводят или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции, то в соответствии с частью 5 статьи 10 закона о защите экономической конкуренции такие согласованные действия запрещаются до получения в установленном порядке разрешения Антимонопольного комитета Украины. При этом АМКУ имеет в виду украинское законодательство.

Если же участники проекта строительства «Северного потока — 2» не обратится в АМКУ, то их действия по украинским законам будут признаны «концентрацией (доминирующим положением на рынке)».

При этом в АМКУ не объяснили, а каким вообще образом Украина может иметь отношение к «Северному пототку — 2». Дело в том, что «Северный поток — 2 должен пройти от российского берега по дну Балтийского моря до берега Германии. Напомним, Украина не имеет выхода к Балтийскому морю.

Однако, эта жалкая попытка со стороны Киева каким-то образом затормозить строительство «Северного потока — 2» вполне понятна. Дело в том, что на данный момент российский газ попадает в Евросоюз по трем маршрутам. Первый — это газопровод «Северный поток — 1», которые также пролегает от российского берега до берега германского по дну Балтийского моря.

Второй — это газопровода «Ямал — Европа», который проходит через территорию Белоруссии, далее в Польшу и в Германию.

И, наконец, третий и основной — это маршрут через газотранспортную систему Украины, далее в Словакию, а оттуда уже в Чехию, Германию, Австрию и Италию. Этот маршрут всегда был крайне ненадежным, так как Украина постоянно шантажировала Россию, пользуясь тем, что другого маршрута транспортировки газа в ЕС нет. Более того, украинская сторона часто воровала газ, предназначенный для Евросоюза. В последнее время Украина стала поднимать цены за транзит российского газа.

Москва давно пыталась создать путь для своего газа в ЕС в обход Украины. На данный момент строительство «Северного потока — 2» — наиболее реальная замена украинской ГТС. Если строительство будет завершено, то Украина лишится существенного поступления валюты от платы за транзит российского газа.