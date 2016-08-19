Пермь, 19 августа, 2016, 17:53 — ИА Регнум. В столице Прикамья частный детский сад, имеющий статус детского клуба «Рост' Ок» по уходу за детьми младшего возраста на 90 суток приостановил свою работу. Такое решение вынес суд Индустриального района Перми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

После четырех случаев энтеровирусной кишечной инфекции у детей, санитарные врачи провели эпидемиологическое расследование и установили многочисленные нарушения санитарного законодательства. В период эпидемического неблагополучия не было организовано медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками. Пищевые продукты хранились ненадлежащим образом. Санитарная обработка игрушек не проводилась. Персонал нарушал сроки прохождения обязательного медицинского осмотра.

На основании материалов проверки, постановлением Индустриального районного суда Перми ООО «Рост' Ок» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток с 17 августа 2016 года.

Напомним, что энтеровирусная инфекция — это группа острых инфекционных болезней, вызываемые кишечными вирусами. Болезни подвержены не только дети, но и взрослые. При правильном лечении выздоровление наступает через 5−10 дней. Однако, заболевание особо опасно для детей, поскольку может спровоцировать нарушения в работе сердечнососудистой и нервной систем, вызвать болезни легких и печени.

Отметим, что в соответствии со статьей 3.2 КоАП РФ административное приостановление деятельности является видом административного наказания за совершение административных правонарушений. Назначать его вправе только суд. Максимальный срок, на который может быть установлено административное приостановление деятельности, составляет 90 суток. Именно на такой срок судебные приставы 15 августа 2016 года приостановили деятельность кафе «У тещи», расположенного на ул. Строителей в городе Лысьве Пермского края из-за 20 случаев заражения сальмонеллой.