Екатеринбург, 19 августа, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Результаты проводимых министерством образования под руководством Дмитрия Ливанова реформ не принесли в сферу образования ничего хорошего. Такое мнение высказал руководитель градостроительной кафедры УралГАХА, профессор Сергей Санок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Перед Ливановым, как и перед его предшественником Фурсенко, стояла задача изменить советскую систему образования. Он просто выполнял поставленную задачу. Один из результатов реформ — студенты стали меньше думать», — сообщил Сергей Санок.

По его мнению, болонская система, внедряемая в России, не подходит для нашего государства. «Совершенно непонятно, зачем она внедрялась и кого мы теперь выпускаем из вузов. Нужны ли они нам западные образцы и лекала?» — задаётся вопросом профессор.

Сергей Санок считает, что в результате кадровых перестановок в министерстве образования ничего не изменится, а новый министр будет выполнять поставленные задачи.

Напомним, что сегодня, 19 августа, президент России Владимир Путин по предложению премьер-министра Дмитрия Медведева назначил Ольгу Васильеву министром образования и науки, сообщается на сайте Кремля. Васильева сменит на этом посту Дмитрия Ливанова, который теперь назначен спецпредставителем президента России по торгово-экономическим связям с Украиной.