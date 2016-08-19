Кишинёв, 19 августа, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Военный атташе России в Молдавии Игорь Довбня был вызван в Министерство обороны республики, где ему высказали «озабоченность руководства военного ведомства» относительно участия Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье в совместных с приднестровскими военнослужащими учениях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны, в последние дни глава Управления оборонной политики и планирования Минобороны Молдавии Александр Харя дважды встречался с российским военным атташе, чтобы выразить протест по поводу совместных российско-приднестровских учений.

mil.ru Российские войска в Приднестровье

Молдавская сторона утверждает, что «эти действия не соответствуют мерам, направленным на обеспечение стабильности в Зоне безопасности области, и нарушают положения национального законодательства и договоров, подписанных на этот счет».

Кишинев ссылается на статью 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования 1992 года, согласно которому воинские части Российской Федерации, временно дислоцированные в Молдавии, должны «строго придерживаться принципа нейтралитета».

Харя также выразил недовольство деятельностью командира ОГРВ Юрия Зеленцова, который «предпринимает провокационные действия в отношении безопасности Республики Молдова». Кишинев также недоволен, что Зеленцов встречается с высшим руководством Приднестровской Молдавской Республики.

Игорь Довбня в свою очередь отметил, что представители Министерства обороны России были проинформированы о претензиях со стороны Кишинева.

Ранее МИД Молдавии также выразил протест в связи с военными учениями с участием российских войск в Приднестровье. Учения были названы молдавскими дипломатами «незаконными», носящими «провокационный характер» и «подрывающими суверенитет и территориальную целостность» Молдавии.

ИА REGNUM отмечает, что ранее Молдавия, добиваясь вывода ОГРВ из Приднестровья, настаивала на том, что российские военнослужащие находятся на территории ПМР «незаконно» и без соответствующего мандата, подтвержденного какими-либо международными соглашениями.

В действительности пребывание ОГРВ в Приднестровье регламентировано статьей 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья.

Нынешние ссылки Кишинева на положения соответствующей статьи соглашения касаемо мандата ОГРВ означают признание очевидного факта законности нахождения российских военных в Приднестровье, несмотря на демагогические попытки Кишинева подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на поддержание мира в регионе и требования вывести российские войска из ПМР.