Красногорск, 19 августа, 2016, 17:35 — ИА Регнум. В течение вечера 19 августа в Подмосковье ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. МЧС предупредило жителей области о грозе с дождем и сильным ветром. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Николай Крымов. Ветреный день. Бык. 1908 г

«Главное управление МЧС России по Московской области предупреждает: в ближайший час с сохранением на вечер 19 августа 2016 года по Московской области ожидается гроза с дождём, при грозе порывы южного ветра 12−17 м/c», — отмечается в сообщении.

Специалисты ведомства также отмечают, что при грозе могут быть повреждены линии электропередач, возможен частичный повал деревьев и повреждение слабо укрепленных конструкций. На дорогах региона возможны пробки и аварии.

Жителям Подмосковья советуют закрыть окна в помещениях, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом и поставить машину в гараж или, при его отсутствии, убрать транспортные средства от деревьев.

На улице стоит обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и потенциально опасных объектов.

Тем временем, как сообщает Гидрометцентр, дождливая погода сохранится в Подмосковье и 20 августа. В регионе местами пройдет дождь, гроза. Ночью будет облачно с прояснениями, а днём в области установится переменная облачность. Температура днем: от 25 до 27 градусов тепла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле и августе в Московский регион пришла по-настоящему дождливая погода, которая уже привела не только к подтоплениям домов и улиц, но и к человеческим жертвам.