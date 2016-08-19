Воронеж, 19 августа, 2016, 17:19 — ИА Регнум. В Воронеже правоохранительные органы задержали 41-летнего адвоката при попытке получения им денег «за принятие незаконного решения по уголовному делу». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Адвоката задержали на месте преступления 18 августа. По версии следствия, подозреваемый, находясь в автомобиле, получил от «местной жительницы часть похищаемых им путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в размере 900 тысяч рублей за принятие незаконного решения по уголовному делу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в Воронеже прошла целая серия задержаний адвокатов. 16 мая дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в отношении 33-летнего адвоката. По версии следствия, он получил 350 тыс. рублей от местной жительницы. 18 мая также на получении денег — 300 тыс. рублей якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов за активизацию расследования уголовного дела — был задержан другой адвокат.

Местные СМИ тогда связали задержания с отставкой с поста председателя суда Воронежской области Виталия Богомолова, однако официально правоохранительные органы эту версию не подтвердили.