Москва, 19 августа, 2016, 17:10 — ИА Регнум. В Госдуме поддержали предложение Федеральной службы судебных приставов (ФССП) ужесточить ответственность за неисполнение решений суда неимущественного характера, передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

«Считаю, что это абсолютно верное направление движения», — заявил депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»). «У меня, как и у любого законопослушного гражданина, вызывает вопрос такое странное разделение людей, когда подавляющее большинство платит и штрафы, и коммунальные счета, а при этом существует небольшая прослойка, которая считает возможным плевать на закон, на судебные решения и вообще на принятые в обществе представления о добре и зле. К сожалению, если они не собираются менять свой подход добровольно, нужно помогать им в этом законодательно», — отметил он.

Директор ФССП Артур Парфенчиков сообщил, что ведомство совместно с Минюстом подготовило законопроекты об ужесточении ответственности чиновников и граждан за неисполнение решений суда. Он считает безобразием, что Служба не может обеспечить исполнение требований исполнительных документов по неимущественным спорам — уменьшить высоту заборов, убрать забор, снести постройку, передвинуть дом, спилить дерево на соседнем участке, которое мешает соседу, обеспечить общение ребенка с одним из родителей, когда другой родитель этому препятствует, отметил чиновник.