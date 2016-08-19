В ГД поддержали ужесточение санкций за неисполнение судебных решений
Москва, 19 августа, 2016, 17:10 — ИА Регнум. В Госдуме поддержали предложение Федеральной службы судебных приставов (ФССП) ужесточить ответственность за неисполнение решений суда неимущественного характера, передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.
«Считаю, что это абсолютно верное направление движения», — заявил депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»). «У меня, как и у любого законопослушного гражданина, вызывает вопрос такое странное разделение людей, когда подавляющее большинство платит и штрафы, и коммунальные счета, а при этом существует небольшая прослойка, которая считает возможным плевать на закон, на судебные решения и вообще на принятые в обществе представления о добре и зле. К сожалению, если они не собираются менять свой подход добровольно, нужно помогать им в этом законодательно», — отметил он.
Директор ФССП Артур Парфенчиков сообщил, что ведомство совместно с Минюстом подготовило законопроекты об ужесточении ответственности чиновников и граждан за неисполнение решений суда. Он считает безобразием, что Служба не может обеспечить исполнение требований исполнительных документов по неимущественным спорам — уменьшить высоту заборов, убрать забор, снести постройку, передвинуть дом, спилить дерево на соседнем участке, которое мешает соседу, обеспечить общение ребенка с одним из родителей, когда другой родитель этому препятствует, отметил чиновник.