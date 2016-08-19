Москва, 19 августа, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Первая олимпийская чемпионка в истории СССР, олимпийский рекордсмен в метании диска Нина Пономарева скончалась в возрасте 87 лет, сообщает НТВ.

Frank Morales R Траурная свеча

Причина смерти выдающейся спортсменки пока не объявлена. Организацию похорон взяло на себя спортивное общество ЦСКА. Похороны Нины Пономаревой состоятся 22 августа. Олимпийская сборная России в Рио-де-Жанейро почтит её память минутой молчания.

Нина Пономарева родилась 27 апреля 1929 года в Свердловской области. Заниматься спортом начала во время учебы в университете. На первых для СССР Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года она завоевала первое олимпийское золото советской команды, поставив олимпийский рекорд в метании диска. Ее олимпийская медаль стала первой в истории советского спорта. На следующей Олимпиаде 1956 года в Мельбурне Нина Пономарева взяла бронзовую награду, повторив свой триумф на Играх 1960 года в Риме.

В 1966 году Нина Пономарева завершила спортивную карьеру и работала тренером в Киеве. С 1998 года первая олимпийская чемпионка СССР жила в России.