Ташкент, 19 августа, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Правительства Узбекистана и Швейцарской Конфедерации подписали двустороннее соглашение, регламентирующее реализацию проекта «Национальное управление водными ресурсами».

Алексей Саврасов. Рожь. 1881

Документ подписан заместителем министра сельского и водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым и заместителем посла Швейцарии в Узбекистане Тьерри Умбером.

В соответствии с документом, Берн выделяет Ташкенту грантовые средства на сумму $2,66 млн на проект, который будет реализовываться в период с 2016 по 2018 годы.

В частности, проект содержит работу по совершенствованию водного законодательства, создание информационной системы в этой сфере, установки системы раннего оповещения населения о наводнениях в бассейне Шахимардансая и другое.

В республике остро стоит вопрос нехватки воды. Находясь в низовьях трансграничных рек, Узбекистан регулярно поднимает водный вопрос и заявляет, что сопредельные государства, находящиеся у истоков высокогорных рек, используют свои водные ресурсы как рычаг давления в спорах с Ташкентом.