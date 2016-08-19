Екатеринбург, 19 августа, 2016, 17:20 — ИА Регнум. На Урале удовлетворены состоявшейся отставкой Дмитрия Ливанова с поста министра образования. Опрошенные ИА REGNUM эксперты называют эту отставку долгожданным и ожидаемым решением.

Андрей Рябушкин. Школа XVII века. 1903

«Думаю, что отставка господина Ливанова — правильное решение. Долгожданное, мне думается, для многих педагогов и преподавателей. Те реформы образования, которые проводились под его руководством, трудно назвать приличным словом. Ужас заключается в введенных им бюрократических стандартах, огромном количестве провальной отчётности, в которой работники образования не видят смысла», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель Уральского федерального университета (Екатеринбург) Юрий Чемякин.

По его словам, заполнение бумаг отнимает время, нервы, силы. «Отнимает время от общения со студентами, для самоподготовки и саморазвития. А постоянное сокращение бюджетных мест в вузах, особенно на гуманитарных факультетах? Тотальное сокращение преподавательских ставок. И это — продуманная политика сокращения бюджетных расходов на образование. А ЕГЭ, который господин Ливанов оправдывал и считал прогрессивным? В едином госэкзамене есть и положительные стороны, но отрицательных больше. В этом году на творческом конкурсе из семи абитуриентов журфака УрФУ лишь один смог назвать дату полёта Гагарина в космос. Слышали мы и о Первой мировой войне, начавшейся в 1812 году», — негодует преподаватель.

При этом преподаватели уже устали верить в положительные перемены. «С приходом нового человека на пост министра образования многие мои коллеги, в том числе и я, питаем надежды на перемены к лучшему. Но до Ливанова ведь тоже были министры, а ситуация в российском образовании становилась все хуже и хуже. Главное, чтобы с приходом нового министра не стало хуже, чем при Ливанове», — резюмировал Юрий Чемякин.

А политолог Константин Калачев (Москва) заявил ИА REGNUM, что президент продолжает держать подчиненных в тонусе, принимая ожидаемые решения в неожиданный момент. Вопреки устоявшейся логике меняет коней прямо на переправе.

«Уже бы и учебный год начинать, но терпеть дальше, судя по всему, было некуда. Ливанова, как самого непопулярного министра, уже давно и многократно «отправляли» в отставку. И в профессиональной среде авторитета и поддержки у него не было. Думаю, при принятии решения последней каплей стали результаты ЕГЭ, которые подвели совсем недавно. Плюс не обошлось без мнения ректоров, на которых Ливанов в один момент взялся давить с утроенной силой. За последние несколько месяцев и Путин, и Медведев не раз давали понятные сигналы, что образование, как среднее, так и высшее, у нас идет не в ту сторону и неплохо бы это поправить. Работа с талантливыми детьми, по-моему, вообще ведется исключительно в ручном режиме», — отметил политолог.

По его словам, преемница Ливанова, Ольга Васильева, хорошо интегрирована в систему высшей и средней школы. «И, судя по всему, хорошо знакома и понятна и Путину, и Медведеву. Поддерживаю ее заявление о том, что важной составляющей системы образования является финансовое положение педагогов. Отсюда уже и качество преподавания, и престиж профессии, и отбор при поступлении в педагогические вузы. Сам преподавал. Тема знакомая. Больше денег, меньше отчетности!» — заключил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Ливанов потерял пост министра образования России и назначен спецпредставителем президента России по торгово-экономическим связям с Украиной. Его преемницей 19 августа стала Ольга Васильева.