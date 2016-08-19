Астана, 19 августа, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Сразу две открытые электронные платформы для создания и продвижения социальных и общественно-политических инициатив, а также подачи гражданских петиций — Сhange.org и Аvaaz.org — заблокированы в Казахстане.

Сhange.org Скриншот сайта Сhange.org

По словам гражданской активистки Инги Иманбай, она разместила на этих сайтах петицию об отставке премьер-министра Казахстана Карима Масимова. Днем 15 августа под петицией на Сhange.org поставило свои подписи большое количество пользователей, но уже после обеда доступ к петиции пропал.

По словам другого гражданского активиста Жанболата Мамая, авторы петиции обратились к администраторам сайта Сhange.org с просьбой разъяснить, почему петиция была заблокирована. В полученном от администрации платформы ответе говорится, что «петицию никто не блокировал». А с 15 августа недоступна не только сама петиция, но и весь сайт Сhange.org.

Инга Иманбай посоветовала всем жаждущим отставки премьер-министра подписать аналогичную петицию на другой платформе — Аvaaz.org. Однако, как убедился корреспондент ИА REGNUM, этот сайт также недоступен.

«Мы не стали обращаться в компанию «Казахтелеком» (крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана, имеет статус национального оператора связи — ИА REGNUM ), так как у нас уже был такой опыт, — никакого ответа от них не будет. Поэтому постарались распространить петицию через социальные сети. Сейчас видно, что собрано около десяти тысяч голосов за отставку Карима Масимова, подписи еще собираются», — сообщила Иманбай в интервью «Радио Азаттык» (Азаттык — казахстанская редакция Радио «Свободная Европа"/Радио «Свобода» — ИА REGNUM ).

Что касается самой петиции, то в ней говорится о том, что Карим Масимов руководит правительством Казахстана уже семь лет. Однако при этом ему не удалось добиться никаких положительных изменений в экономике.

«Годы премьерства Масимова — время провалов и неудач. За время премьерства Масимова тенге (национальная валюта Казахстана — ИА REGNUM ) по отношению к основным мировым валютам подешевел в три раза! В 2007 году 1 доллар стоил 120 тенге (25 рублей). Ныне курс доллара 350 тенге (70 рублей). Правительство Масимова, пользуясь доходами от высоких цен на нефть, транжирило огромные средства на ненужные проекты. На ЭКСПО-2017 планируют потратить порядка 1,5 миллиарда долларов (97,5 млрд руб.). Причем 15 миллиардов тенге (3 млрд руб.) пойдут из пенсионных накоплений казахстанцев. Миллиарды долларов были потрачены на спасение «БТА банка», а затем и на судебные и иные преследования экс-банкира Мухтара Аблязова. Одним из основных инициаторов развала крупнейшего банка является премьер-министр Масимов», — говорится в петиции.

В ней также отмечается, что Карим Масимов не только не сделал ничего хорошего для экономики страны, но и дискредитировал Казахстан в мире.

«Во Франции его подозревают в получении взятки от компании Airbus в размере 12 миллионов евро (483,9 млн руб. по курсу на 2010 год). Прокуратура Франции ведет расследование этого дела — наверняка скоро мы еще узнаем много подробностей касательно неприглядной деятельности казахстанского премьер-министра. В демократических государствах даже подозрение должностного лица в получении взятки ведет к громким расследованиям и немедленным отставкам чиновников. Масимов, несмотря на международный скандал с его участием, так и не ушел в отставку и продолжает делать вид, что ничего не произошло», — пишут авторы петиции.

Не преминули они упрекнуть премьер-министра Казахстана и в его внезапной пиар-кампании. Речь идет об обращении Масимова к главе российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой вернуть Казахстану черепа национальных героев — Кенесары-хана и Кейки-батыра.

«Масимов доказал, что не брезгует и откровенной ложью ради сиюминутного пиара. На днях он объявил о том, что на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым поднял вопрос возвращения останков Кенесары-хана и Кейкы-батыра. «По официальной информации казахстанской стороны, Медведев в ответ на просьбу Масимова передать останки национальных героев на родину для захоронения «пообещал разобраться и дать необходимые поручения». Но российское правительство не подтверждает информацию о том, что премьер-министр Казахстана поднимал вопрос о передаче останков последнего казахского хана — Кенесары-хана. (…) Пытаться набирать политические очки, играя на национальных чувствах и манипулируя останками исторических героев, не красит премьер-министра. А обманывать общество, вводить народ в заблуждение — еще хуже. Это не впервые, когда выявляется несоответствие слов и действий Карима Масимова», — поясняют инициаторы отставки премьер-министра.

Они отмечают, что каждый день премьерства Карима Масимова обходится дорого экономике и международному имиджу государства. Потому, полагают авторы петиции, Карим Масимов должен немедленно покинуть пост главы правительства.

«Необходимо, не откладывая в долгий ящик, начать кампанию за отставку Масимова, дискредитировавшего себя и страну премьера. Недавно Карим Масимов запустил хештег со словом «25летНезависимости». Нам же пора сказать: 25 лет Независимости без правительства Масимова», — резюмируют авторы петиции.

Напомним, по мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, наступающая осень не сулит ничего хорошего премьер-министру Масимову.

«Традиционно каждой осенью у нас ожидается смена правительства. Фактор ожидания ухода Масимова усиливается, а в кулуарах муссируются слухи, что в правительстве должны состояться существенные кадровые перестановки. Уже началось политическое перетягивание каната — идет слив компромата на некоторых высокопоставленных чиновников. Не исключено, что скоро мы увидим сценарий, где будет разыгран вотум недоверия правительству», — прогнозирует Ашимбаев.