Казань, 19 августа, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Информация о ночной массовой драке в Казани обрастает новыми подробностями. К сообщению СМИ о драке примерно с 20 подростками и огнестрелом, МВД по Татарии заявило, что «массовой драки в парке имени Тинчурина не было».

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Пресс-служба ведомства распространила следующее сообщение: «18 августа в 23.35 в полицию поступило сообщение от очевидцев, что в парке Тинчурина Вахитовского района Казани были слышны звуки стрельбы. Для проверки данной информации были направлены несколько экипажей наружных служб, однако полицейские на месте никого не обнаружили. Спустя полчаса в полицию от оператора «03» поступило сообщение, что в больницу с парка Тинчурина обратился молодой человек с ранением ноги. Приехавшим в медицинское учреждение полицейским потерпевший рассказал, что поздним вечером совершал тренировку на территории парка. Однако каким образом и в какое время он получил ранение пояснить не смог. После оказания медицинской помощи молодой человек был отпущен домой, писать заявление о случившемся он отказался. Проведенная экспертиза показала, что ранение потерпевшему нанесено травматическим пистолетом».

В МВД по Татарии отмечают, что в настоящее время полицейские Казани проводят мероприятия, направленные на установление всех подробностей случившегося.

Между тем местные СМИ отмечают, что свидетелем инцидента был и корреспондент «Реального времени», который проезжал мимо парка и видел разбегавшихся молодых людей, а также несколько экипажей полиции, съехавшихся к месту драки чуть позже. Несмотря на достаточно позднее время, на улицах было много людей, которые стали случайными свидетелями происходившего, среди которых оказался и знакомый журналиста. По словам очевидцев, это была массовая драка, с криками и матом, были слышны хлопки громкие, искры летели от оружия во время выстрела. Местные жители уверяют, что район давно считается неспокойным, а вечерние сборы молодых людей проходят там регулярно.