Киев, 19 августа, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский союз в течение ближайших нескольких недель введет безвизовый режим с Украиной. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окошко в Европу

Порошенко убежден в том, что в ближайшие недели Евросоюз примет решение по безвизовому режиму. «Уже считаные недели остались до того, как откроет безвизовые двери объединённая Европа для Украины», — сказал украинский президент.

Напомним, безвизовый режим с Евросоюзом был одним из лозунгов Евромайдана, за которым последовал государственный переворот. Клика, которая пришла к власти на Украине после переворота в феврале 2014 года, неоднократно заявляла, что безвизовый режим с Евросоюзом вот-вот будет введен. Однако, этого до сих пор не произошло.

Даже ряд украинских СМИ пишет, что Евросоюз не хочет вводить безвизовый режим с Украиной из-за того, что Порошенко и его команда попросту фальсифицируют реформы.

Более того, речь на самом деле идет о безвизовом режиме для туристов. То есть украинские граждане, если безвизовый режим будет введен, смогут съездить в Евросоюз отдохнуть или ознакомиться с памятниками культуры. Однако, украинцы ждут безвизового режима для того, чтобы приехать в Евросоюз и устроиться там на работу, тем самым нарушив миграционное законодательство ЕС.