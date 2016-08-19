Воронеж, 19 августа, 2016, 16:50 — ИА Регнум. 96% учебных заведений, в том числе 91% школ, прошли приемку к новому учебному году в Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам совещания главы региона Алексея Гордеева с главами администраций муниципальных районов и городских округов 18 августа. Полностью завершить приемку планируется к 25 августа.

mozlase Новый учебный год

Как рассказал на совещании руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, 1 сентября в регионе откроют двери 1 тыс. 633 учреждения различного типа, в том числе 777 школ. Учебу начнут более 300 тыс. человек, в том числе около 200 тыс. школьников.

В этом году в эксплуатацию будет введена новая школа на 825 учащихся в квартале ВГУ на Московском проспекте, 108, в городском округе город Воронеж. Также завершится строительство нового здания на 144 учащихся МКОУ Дивногорская СОШ в селе Селявное Лискинского района. Еще три школы, ранее находившиеся на балансе ОАО «РЖД», приняты в муниципальную собственность.

Завершена процедура реорганизации 16 общеобразовательных учреждений в различных муниципалитетах. Олег Мосолов подчеркнул, что «права обучающихся и работников соблюдены в полном объеме».

В целом в текущем году на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных организаций из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников выделен 1 млрд 810 млн руб. — на 300 млн больше, чем в прошлом году. На обеспечение комплексной безопасности объектов образования и на укрепление антитеррористической защищенности направлено 247 млн рублей из бюджета области.

На данный момент на 100% выполнены мероприятия по наличию физической охраны школ, есть положительная динамика в количестве учреждений, где безопасность обеспечивают сотрудники частных охранных предприятий. «Тревожными кнопками» оборудованы 94% образовательных организаций, в том числе достигнуто соглашение о выводе сигнала на единую дежурно-диспетчерскую службу в муниципалитетах. До конца года 60% школ оборудуют системами видеонаблюдения, на территории 90% школ установят ограждения.

В регионе с 1 сентября заработает 661 школьный маршрут, по которым с помощью 459 автобусов к месту обучения и обратно будут доставляться более чем 15 тысяч детей. В настоящее время департаментом прорабатывается вопрос замены школьных автобусов со сроком эксплуатации 10 лет и более. С этой целью планируется поставка в регион 54 автобусов, приобретенных за счет средств федерального бюджета, и покупка недостающего транспорта за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».