Ростов-на-Дону, 19 августа, 2016, 16:40 — ИА Регнум. В Ростовской области подводят итоги жеребьевки по распределению эфирного времени между политическими партиями и зарегистрированными кандидатами в Госдуму РФ седьмого созыва. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме 19 августа, окончательные цифры будут известны до конца дня, но очевидно, что возможностью провести дебаты претенденты на депутатский мандат воспользуются.

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«Время выделено, а воспользуются ли кандидаты возможностью провести дебаты или нет, решать им. Воспользоваться, вероятно, должны, так как эфирное время предоставляет возможность повысить авторитет кандидата, поднять рейтинг партии», — отметили в облизбиркоме.

Напомним, что агитационный период в СМИ стартует 20 августа и завершится в полночь 17 сентября. В Ростовской области вещание осуществляют три телевизионных канала и два радиоканала, а также шесть печатных изданий.

Добавим, что в Ростовской области зарегистрировано 64 кандидата-одномандатника в Госдуму РФ. Сколько каждому из них будет предоставлено эфирного времени, пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) намерен направить письма председателю ЦИК Элле Памфиловой и председателю Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентину Горбунову с просьбой вернуть дебаты в российской столице. Как стало известно накануне, в связи с нехваткой эфирного времени дебаты решено не проводить.

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