Ростов-на-Дону, 19 августа, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В Ростовской области члены военно-исторических клубов из Волгоградской и Воронежской областей, Краснодарского края и Москвы воссоздадут важнейший эпизод Великой Отечественной войны. 21 августа в Матвеево-Курганском районе близ хутора Иваново-Ясиновка состоится реконструкция наступления 28-й армии Южного фронта. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель региональной общественной военно-патриотической организации «Донской фронт» Виталий Маковецкий, в ней примут участие около 130 человек.

gosarhro.ru Фронтовое письмо-треугольник

Военно-историческая реконструкция «Бои на южном направлении. Миус-фронт» посвящена действиям 28-й армии, бойцы которой прорвали левый фланг Миус-фронта, окружили фашистскую армию и освободили Ростовскую область.

Из-за специфики местности будет использована немногочисленная техника, но все автомобили и оружие — подлинные. Экспонаты подняли в ходе полевых работ поисковики, а затем восстановили специалисты.

Реконструкция будет проходить на историческом месте, условия будут приближены к реальным. Исторические факты восстанавливали по крупицам: около месяца изучались архивные документы, обращались конструкторы и к самим ветеранам. Фронтовиков также пригласили на реконструкцию.

Напомним, что Ростов-на-Дону был оккупирован немцами дважды: в ноябре 1941 года, а затем в 43-м. Полностью освободить Ростовскую область красноармейцам удалось 30 августа 1943 года. Общие потери Советской армии на Миусских рубежах составили 800 тыс. человек.