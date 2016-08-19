Воронеж, 19 августа, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Центр дополнительного образования детей «Реальная школа» посетил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов 19 августа, в преддверии нового учебного года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облдумы.

Пресс-службы Воронежской областной думы

Перед началом встречи Владимиру Нетёсову показали работы, выполненные учащимися, — это авиамодели, сюжетные куклы, исторические костюмы в полный рост, одежда и изделия изобразительного искусства.

С особым вниманием спикер изучил радиоуправляемые модели самолетов. Оказалось, время полета для такого класса самолетов составляет семь минут. Это модели, выполненные и управляемые средней группой учащихся. Старшеклассники занимаются уже более серьезными изобретениями — на соревнованиях их летательные аппараты способны выполнять фигуры высшего пилотажа.

«Вы готовите прекрасных, увлеченных юношей — возможно, будущих конструкторов и даже летчиков. Пока есть такие энтузиасты, у нашего ВАСО отличные перспективы, — заметил спикер в разговоре с педагогами», — отметил Владимир Нетесов.

Также в «Реальной школе» обучают компьютерному программированию, шахматам, автотехнике — всего 15 различных творческих и технических направлений. Основная идея — помочь ребенку найти свой профессиональный путь и дать основы специальности, которые он сможет применить в жизни. Ежегодно здесь проходят обучения почти четыре тысячи детей самого разного возраста, с ними занимаются 220 педагогов. Обучение бесплатное для всех.

Как рассказал заместитель директора по информационным и коммуникационным технологиям Марат Токтар, более 70% выпускников поступают в вузы по профилю обучения в «Реальной школе», а 30% работают на малых предприятиях. Многие сегодня работают в технопарке «Масловский».

Залог профессионального успеха выпускников в том, что подготовка в школе соответствует требованиям современных профессий. Благодаря спонсорской помощи и поддержке властей, техническая база школы оснащена по последнему слову. Так, на «автотехнике» ребята обучаются такому современному направлению, как компьютерная диагностика автомобиля. Моделированием здесь занимаются уже при помощи 2D‑ и 3D-принтеров.

После экскурсии по школьному музею Владимир Нетёсов пообщался с коллективом. Одной из насущных проблем «Реальной школы» стала нехватка помещений. Дело в том, что все филиалы центра сосредоточены в Левобережном районе Воронежа, а детям из других городских районов приезжать сюда сложно. При этом с ростом популярности школы поступает все больше заявок от желающих.

Владимир Нетёсов сообщил, что в центре создана уникальная образовательная модель и ее необходимо распространить на другие районы Воронежа, сделав доступной для всех детей. Кроме этого, спикер предложил педагогам вместе подготовить правовую основу для системы обучения, созданной в «Реальной школе». Депутаты безоговорочно поддержат такую инициативу.

«Дополнительное образование, которое дети получают в центре, — это серьезный ресурс для Воронежской области. По сути, вы сегодня выполняете государственную задачу, озвученную президентом страны, по ориентации системы образования «на будущее страны… и на запросы экономики, — отметил Владимир Нетёсов. — «Реальная школа» как нельзя лучше отвечает этому требованию. Вы заняли очень верную нишу в образовании, давая людям самое необходимое. Важно, что обучение ведется на высоком профессиональном уровне. С детьми работают замечательные педагоги, которые любят их и свое дело. Я считаю, они делают большое дело, помогая определиться с выбором профессии тысячам ребят. Уверен, что на рынке труда выпускники центра будут одними из самых востребованных».