Москва, 19 августа, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Рособрнадзор лишил лицензии Останкинский институт телевидения и радиовещания (ОИТиР). Такая мера была принята на основании судебного решения, сообщает пресс-служба ведомства.

wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

«На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии НОУ «Останкинский институт телевидения и радиовещания», — говорится в сообщении.

Отметим, в случае приостановления действия или лишения государственной аккредитации, ВУЗ по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца, но не может выдавать дипломы образца Минобрнауки России и гарантировать обучающимся отсрочку от армии. При лишении образовательной организации аккредитации, учредитель ВУЗа обязан обеспечить перевод обучающихся в другие высшие учебные заведения.

Напомним, Останкинский институт телевидения и радиовещания основан в телецентре «Останкино» в 2002 году. Государственная лицензия была выдана институту в 2006 году.