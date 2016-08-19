Ереван, 19 августа, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Олимпиада в Рио-де-Жанейро стала особенной для Армении. Впервые за годы независимости армянские атлеты достигли существенных успехов на главном спортивном смотре четырехлетия.

НОК Армении Борец Мигран Арутюнян

В копилке армянской сборной уже есть одна золотая медаль, которую принес в весовой категории 98 кг борец греко-римского стиля Артур Алексанян. Победа далась молодому борцу нелегко. Но «белому медведю» (так называют его на исторической родине — городе Гюмри) все же удалось стать лучшим из лучших.

Кроме Алексаняна, армянских болельщиков порадовали также тяжелоатлеты Симон Мартиросян (до 105 кг) и Гор Минасян (свыше 105 кг) и борец греко-римского стиля Мигран Арутюнян, которые завоевали серебряные медали.

Украденное золото

Несмотря на успехи, не удалось избежать и разочарования. Так у борца Миграна Арутюняна буквально на глазах всего мира отняли золотую медаль, и причиной стало предвзятое судейство.

Финальный поединок Миграна Арутюняна с сербом Давором Штефанеком на Олимпиаде в Рио завершился со счетом 1:1. Судья во втором раунде присудил одно очко сербу якобы за пассивность Арутюняна. Армянский спортсмен и его тренеры выразили несогласие с этим решением. Тем не менее, победа досталась его сопернику.

Это вызвало настоящую «бурю» в соцсетях. На специализированном сайте петиций началось голосование в поддержку Арутюняна, в котором участвуют тысячи человек. Российский борец греко-римского стиля, обладатель Кубка мира 2013 года, чемпион Европейских игр 2015 года Степан Марянян, который назвал Миграна Арутюняна лучшим из лучших, написал на своей страничке в Вконтакте: «Брат сегодня ты был лучшим из лучших, ты чемпион!»

В ожидании новых побед

Успешные выступления армянских спортсменов показали, что армянские борцы и тяжелоатлеты серьезно подготовилась к Олимпиаде. Игры еще не закончились, и у Армении есть реальные шансы завоевать новые медали.

Так с 19-го августа борьбу за медали продолжат борцы вольного стиля. Первым, согласно графику соревнований, на ковер 19 августа выйдет Гарник Мнацаканян в весовой категории 57 кг, а через день — представляющий Армению Леван Берианидзе (до 125 кг) — бронзовый призер московского первенства мира 2010 года.

Кроме того 21 августа в борьбу вступят титулованные — Георгий Кетоев (97 кг) — обладатель Кубка мира 2006 года, чемпион мира 2007 года, двукратный победитель первенства Европы (2007−2008 годов) и Давид Сафарян (65 кг) — чемпион мира 2013 года, серебряный призер Казанской Универсиады, прошедшей в том же году.

Возвращение традиций

В последние годы армянские спортсмены добиваются успехов не только в силовых видах спорта (тяжелая атлетика, борьба, бокс), но и в спортивной гимнастике и легкой атлетике, где представители Армении достигали серьезнейших успехов в советский период.

Например в спортивной гимнастике Армения в разные годы дала трех олимпийских чемпионов — Гранта Шагиняна, Альберта и Эдуарда Азарянов. Сегодня гимнасты уже побеждают на первенствах мира и Европы, а Арутюн Мердинян даже вышел в финальную стадию олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, и только из-за травм спортсмен не смог побороться за медали. Кроме того, Армения блистала и в легкой атлетике: олимпийскими чемпионами становились пятиборец Игорь Новиков и метательница диска Фаина Мельник. А рекорд Европы (8,86 метра), установленный нынешним президентом Федерации легкой атлетики Армении Робертом Эммияном 1987 году, до сих пор остается непревзойденным.

Все это говорит о большом спортивном потенциале страны, богатых традициях. При правильно организации работ и государственной поддержке результаты не заставляют себя долго ждать.