Тюмень, 19 августа, 2016, 16:19 — ИА Регнум. В Тюменской матрёшке заявляют о нехватке времени для дебатов между кандидатами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Niaz Дебаты

В избиркоме Тюменской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что дебаты состоятся между 21 кандидатом в Госдуму РФ седьмого созыва от 14 партийных объединений, которые стремятся получить мандаты по двум округам.

Что касается распределения эфирного времени в Тюменскую областную думу шестого созыва, то бесплатного эфира 117 одномандатникам не хватило. «На одного кандидата получается менее пяти минут, а закон предписывает временной отрезок свыше пяти минут», — пояснили в региональном избиркоме.

А в Югре, как выяснилось, не хватило эфирного времени кандидатам по одномандатным округам в Госдуму. «Общий объем бесплатного эфирного времени составит 600 минут по каждому государственному средству массовой информации — ВГТРК «Югория» и ОТРК «Югра», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме ХМАО. — Эти минуты были разделены на выборы в думу ХМАО, Тюменскую областную думу и Госдуму. То есть получается по 200 минут, которые в свою очередь делятся пополам: 100 — на партии, 100 — на кандидатов. Кандидатская сотня ещё пополам: на личную агитацию и на дебаты. Дебаты возможны лишь в случае, если на одного кандидата или партию приходится не менее пяти минут. Эфирного времени хватило лишь на совместные агитационные мероприятия в думу ХМАО партий «Единая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», КПРФ, «Партия Роста», «Коммунисты России и «Справедливая Россия». На дебаты 81 одномандатника в думу Югры эфирного времени нет. Та же картина и на выборах в Тюменскую областную думу».

На депутатские мандаты в Государственной думе в Югре претендуют 18 кандидатов по двум избирательным округам №222 и №223, однако, как уверяют в избиркоме, на дебаты не хватает положенного законодательством времени, так как 50 минут недостаточно.

На Ямале дебаты пройдут в полном объёме — для претендентов на один мандат в Госдуму по округу и кандидатов по четырем одномандатным округам в Тюменскую областную думу.

Официально агитационный период в СМИ начинается с 20 августа, а закончится 16 сентября. Напомним, выборы пройдут в единый день голосования — 18 сентября.