Минск, 19 августа, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Управлением по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома и ОБЭП Советского РУВД Минска «установлены факты присвоения права промышленной собственности одним из ведущих научных институтов Республики Беларусь». Об этом 19 августа проинформировала пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Иероним Босх. Фокусник. 1516

В материалах уголовного дела фигурирует выявленная «схема незаконного обогащения должностных лиц крупного научного института», название которого в официальном сообщении не приводится. «Они наладили поставку оборудования, изготовленного сторонней организацией, под видом сложного процесса изготовления собственной научной разработки. Готовое промышленное оборудование закупали в Российской Федерации, а затем производили его перемаркировку. Для создания видимости активного научного процесса ученые заключали фиктивные договоры с частными структурами на проведение сложных научно-исследовательских работ, поставку комплектующих. Свои вымышленные научные разработки руководители института продали одному из промышленных заводов столицы, что повлекло причинение ущерба указанному предприятию на сумму свыше 53 000 рублей», — пояснили правоохранители.

Однако продажей перемаркированного российского оборудования белорусское НИИ не ограничилось. Помимо корыстных мотивов у должностных лиц государственного института взыгралдо тщеславие: «Несуществующее оборудование научные сотрудники патентовали в государственных органах как объект промышленной собственности, тем самым, подрывали авторитет и престиж института».

«Кроме того, умудренные опытом руководители научного учреждения, стремясь извлечь материальную выгоду для себя лично, организовали выплату надбавок за сложность и напряженность работы, зная о невозможности выполнения договорных обязательств перед столичным предприятием силами института», — сообщил начальник второго отдела УБЭП ГУВД подполковник милиции Александр Макарюк.

Оперативники установили схему проведения формальных процедур закупок указанного оборудования у фирмы-посредника, с которой за незаконное денежное вознаграждение заключались договоры на поставку комплектующих, что привело к хищению бюджетных средств, выделенных Минпромом Белоруссии в рамках госпрограммы на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность.

«В отношении должностных лиц института возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 424 («Злоупотребление властью или служебными полномочиями») Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», — добавил Макарюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко неоднократно критиковал состояние дел в белорусской науке, требуя её коммерциализации. Мошеннические схемы, по которым руководители вузов и НИИ получали хороший доход за якобы ими выполненные НИР и НИОКР, являются притчей во языцех. Как правило, на деле вместо научных исследований и опытно-конструкторских работ премии, надбавки и другие выплаты руководители ВНК, НИИ, вузов и других структур получают за имитацию научной деятельности и банальный плагиат. При этом «учёные» не гнушаются скачанными из Интернета студенческими рефератами и сданными в архивы методичками времён СССР.