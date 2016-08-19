Волгоград, 19 августа, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Дебаты в Астраханской области обязательны на нынешней избирательной кампании, и они состоятся, заверил корреспондента ИА REGNUM председатель регионального избиркома Игорь Коровин.

flash.pro Эфирное время

«Два дня назад была проведена жеребьевка времени. Для этих дебатов оно предоставляется бесплатно. Это половина того времени, которое положено по закону в целом для кандидата и для избирательного объединения и половина времени, выделенного на все средства массовой информации, которые принимают участие в бесплатном предоставлении либо печатной площади, либо эфирного времени», — пояснил глава ИКАО, добавив, что дебаты пройдут как для претендентов в Государственную думу РФ, так и для кандидатов в депутаты областной думы шестого созыва.

Не намерены отказываться от дебатов и в Волгоградской области. В избиркоме региона ИА REGNUM подтвердили, что эфирное время уже распределено, как между кандидатами по одномандатным избирательным округам, так и между партиями. Официальные результаты состоявшейся сегодня жеребьевки уже опубликованы на официальном сайте ИКВО. Так, политическим объединениям отведено по 7 минут 41 секунде эфирного времени, одномандатникам — 5 минут 24 секунды.

Не лишат возможности продебатировать в преддверии сентябрьских выборов и кандидатов на дополнительных выборах депутата Волгоградской областной думы по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11. Распределение времени между претендентами также уже состоялось.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва пройдут в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Жителям региона предстоит определиться со своими представителями в главном законодательном органе страны как от политических партий, так и по одномандатным округам. Участие в избирательной кампании принимают 14 политических партий, в зарегистрированные списки кандидатов которых вошли 102 представителя от Волгоградской области. Окружные избирательные комиссии зарегистрировали 37 кандидатов по одномандатным округам. Всего в регионе их образовано четыре — Волгоградский (№81), Красноармейский (№82), Михайловский (№83) и Волжский (№84). В Волгоградской области в организации голосования будут задействованы 46 территориальных и 1531 участковая избирательная комиссия.

Кроме того, за депутатов, которые будут представлять регион в Госдуме, 18 сентября проголосуют граждане Российской Федерации, проживающие в Нарве и Варне. Сегодня в Эстонию и Болгарию был отправлен первый тираж бюллетеней. Всего облизбирком изготовил их более 40 тысяч двух видов — с федеральными списками кандидатов и по одномандатному округу. Так, в Варну направлены 11,4 тыс. бюллетеней в Нарву — 30,4 тыс. бюллетеней.

В Астраханской области в единый день голосования также пройдут выборы депутатов в областную думу седьмого созыва.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России проводит дебаты для кандидатов по одномандатным округам не будут. Так, в этом списке оказались, в частности, Москва, Воронежская область, Тульская область.

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